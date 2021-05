Frans oud-bondscoach lyrisch over Pogacar: "Staat boven Merckx of Hinault, maar vergeet dat Belgische talent niet..."

Vorig jaar de Tour de France. Dit jaar won hij al de UAE Tour, de Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik. In het Baskenland was hij tweede en toch is Tadej Pogacar nog altijd maar 22 jaar. Wat kan hij allemaal op zijn palmares schrijven?

Veel, heel veel volgens ex-Frans bondscoach Cyrille Guimard. Die schrijft in een column dat hij Pogacar nu al met de groten der aarde meet. "Alles gaat zo vloeiend bij hem. Gezien zijn prestaties kan je hem vergelijken met het kaliber van een Merckx of een Hinault, misschien staat hij er al net boven", vindt Guimard. Maar de Fransman weet dat ook België met Remco Evenepoel nog een jong talent heeft. "We moeten wachten op zijn terugkeer. Vergeet niet dat hij vorig jaar ongeslagen was. Als hij terugkomt op zijn beste niveau, wie kan hem dan verslaan? Hij kan tijdrijden en klimmen, enkel het dalen moet hij nog beter onder de knie krijgen", besluit Guimard. Guimard is een zevenvoudig etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk en pakte ook de groene trui in de Ronde van Spanje. Later werd hij ploegleider van onder meer Hinault en Fignon