Koninginnenetappe op het programma in de Ronde van Romandië: zorgt de loodzware klim voor serieuze veranderingen in het klassement?

Het is uitkijken naar de Ronde van Romandië vandaag, want de koninginnenetappe staat op het programma. Er staan vijf beklimmingen op het programma, waaronder een zware slotklim. Het klassement kan dus stevig door elkaar geschud worden.

In de Ronde van Romandië staat vandaag de koninginnenetappe op het programma. De renners rijden van Sion naar Thyon 2000 over een parcours van 161,3 kilometer. Daarbij krijgen de renners vijf beklimmingen te verwerken.

De beklimmingen zijn al niet van de makkelijkste, maar in de finale wacht pas het echte werk. De Thyon 2000 is namelijk loodzwaar. De klim is 20,7 kilometer lang en er is een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent.

De kans dat er heel wat veranderingen zijn in het algemeen klassement na deze etappe, is dus groot. Wat kan INEOS Grenadiers met Geraint Thomas en Richie Porte? En kan onze landgenoot Ilan Van Wilder zich opnieuw laten zien?