Drama in Romandië: Geraint Thomas valt op honderd meter van finish en ziet leiderstrui naar Woods gaan

In de Ronde van Romandië kregen de renners de koninginnerit op het menu met aankomst op de Thyon 2000, een klim van meer dan 15 kilometer.

Bergtrui voor Goossens

Na een uitgeregende etappe van vrijdag kregen de renners opnieuw hondenweer te verduren in Zwitserland. En ook net als gisteren, trok Kobe Goossens in de aanval. De Belg van Lotto-Soudal raapte onderweg genoeg punten om de bergtrui te veroveren. Eindigen in de tijdrit van zondag is voldoende om die trui mee naar huis te nemen.

Op de slotklim was de vlucht van de dag nog niet gegrepen. Vooral Magnus Cort was in goede doen maar na veel tempoversnellingen van de favorieten werden alle vluchters toch nog gegrepen. Movistar en Ineos bepaalden het tempo op de zware slotklim.

Uiteindelijk was het Woods die de knuppel in het hoenderhok gooide en als eerste Cort overvleugelde. Het was lasig om tijdverschillen op te nemen door het slechte weer maar opeens zaten Geraint Thomas en Fausto Masnada in het wiel van Woods.

Val Thomas

In de slotkilometers moest Masnada vooraan lossen. Thomas en Woods zouden met een sprint uitmaken wie de etappe zou winnen, de gele leiderstrui zou van Soler naar Thomas gaan. Maar in de laatste hectometers gleed Thomas met zijn hand van zijn stuur en kwam hij ten val. Woods ging door richting etappezege én is ook de nieuwe leider in het klassement want Thomas verloor uiteindelijk nog een halve minuut op Woods.

Zondag staat nog een tijdrit van 16 kilometer op het menu die zal uitmaken wie de Ronde van Romandië op zijn naam zet.