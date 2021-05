Philippe Gilbert gelooft nog in comeback: "Er is nog zoveel om naar uit te kijken"

Keert Philippe Gilbert nog terug naar een topniveau in het wielrennen? De ouderdomsdeken van Lotto-Soudal weigert alleszins op te geven.

Philippe Gilbert is nog steeds op zoek naar een goede vorm sinds zijn val in de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk. Een te vroege comeback gooide roet in het eten en zorgde ervoor dat hij even een pauze moest inlassen.

Dit seizoen heeft Gilbert al wel wat koersdagen op zijn teller staan met de Ster van Bessèges, Parijs-Nice een handvol eendagswedstrijden en nu ook de Ronde van Romandië. "Ik wil altijd koersen en ik had competitie nodig om op niveau te komen. Dit maakt mij beter maar het belangrijkste is dat ook het mentale mee wil", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

In 2022 hang Gilbert de fiets aan de haak, maar hij wil wielerjaar 2021 zeker nog niet opgeven. "De Tour de France wordt belangrijk, samen met Parijs-Roubaix. Dat die utigesteld wordt, is misschien wel in mijn voordeel. En misschien heeft de bondscoach wel een wegkapitein nodig voor het WK in Leuven?", eindigt hij met een sollicitatie.