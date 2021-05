Fransman zet laatste etappe Ronde van Asturië op zijn naam, Nairo Quintana pakt eindwinst

Nairo Quintana heeft de Ronde van Asturië op zijn naam gezet. In de laatste etappe was de overwinning voor de Fransman Pierre Latour, maar de Colombiaan had genoeg voorsprong in het klassement om de eindwinst veilig te stellen.

Vandaag stond de laatste etappe van de Ronde van Asturië op het programma. Nairo Quintana was al zo goed als zeker van de eindwinst en in deze laatste etappe kwam zijn eindwinst ook niet meer in gevaar. De Colombiaan van Arkéa-Samsic volgt op de erelijst Richard Carapaz op. De ritzege vandaag was uiteindelijk nog voor de Fransman Pierre Latour, die vrijdag al op de tweede plaats eindigde na Quintana.