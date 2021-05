Kobe Goossens maakt indruk in Ronde van Romandië en neemt twee prijzen mee naar huis

Ilan Van Wilder maakte indruk in de Ronde van Romandië met enkele plaatsen in de top 10, waaronder een knappe vierde plaats in de slottijdrit, maar ook Kobe Goossens heeft het uitstekend gedaan.

De 25-jarige Kobe Goossens kan terugkijken op een uitstekende Ronde van Romandië. Onze landgenoot van Lotto Soudal toonde zich in de ontsnappingen en hij is ook de eindwinnaar in het bergklassement.

Door die vele ontsnappingen is Goossens niet alleen de eindwinnaar van het bergklassement, maar hij is ook verkozen tot de meest strijdlustige renner in het peloton. Lotto Soudal is dan ook trots op haar jonge renner.