Kunnen Belgen meteen ritzege wegkapen in Ronde van Rwanda?

De organisatie van de Ronde van Rwanda heeft geluk dat er weinig koersen op lager niveau doorgaan in Europa. Met Total Direct Energie, B&B Hotels, Androni Giocatolli en Tarteletto-Isorex staan er namelijk ook enkele zeer goede ploegen van de tweede lijn aan de start. Met Israel Start-Up Nation hebben ze zelfs een WorldTour-ploeg kunnen strikken.

De renners krijgen geenenkele biljartvlakke etappe voor de kiezen in Rwanda. Met onder ander Vuillermoz, Rolland en Restrepo aan de start zijn de klimmers dan ook goed vertegenwoordigd.

Bij Tarteletto-Isorex rekenen ze op Alfdan De Decker, Elias Van Breussegem, Andreas Goeman, Lennert Teugels, en Gianni Marchand. De enige Belgen aan de start in Rwande. De Decker liet al aan Sporza weten dat hij meteen wil schitteren door de eerste etappe te winnen.

