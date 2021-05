Toch maar even goed in de gaten houden: hebben Remco en Wout er een te duchten concurrent bij voor medailles in Tokio?

Remco Evenepoel en Wout van Aert. Stiekem hadden we al twee medailles bijgeschreven in potlood in ons 'beste naoorlogse Olympische Spelen-boekje' voor de tijdrit.

Want als Evenepoel en van Aert in vorm verschijnen aan de Olympische tijdrit in Tokio, wie houdt hen dan van een medaille? Filippo Ganna, die hadden we opgeschreven voor de derde medaille. En het dan maar onderling gaan verdelen.

Zilver en brons leek realistisch en lichtjes ontgoochelend, maar vrede zouden we er wel mee nemen. Zeker aangezien beiden ook in de wegrit nog kansen maken.

Maar plots duikt in Romandië ene Rohan Dennis opnieuw op. Hij vermorzelde Porte, Thomas, Cavagna, Ganna & co. Weliswaar "maar" over vier kilometer, maar toch. Het is dan ook uitkijken hoe hij zal presteren in de iets langere tijdrit.

We waren de 30-jarige Australiër echt een beetje uit het oog verloren, na zijn dramatisch 2020. Vijfde op het WK nochtans, ook toen al. Een keertje tweede en derde in de Giro. En stilgezeten heeft hij dus duidelijk niet, zoveel is duidelijk.

Hoofddoel

Bovendien is voor Dennis Tokio een absoluut hoofddoel, terwijl Evenepoel (Giro) en van Aert (een druk voorjaar, de Tour, ...) ook vele andere doelen hadden en hebben in 2021 en de komende jaren. En dat scheelt misschien een klein procentje.

We schrijven de Belgen zeker nog niet af voor twee medailles in Japan, maar we hebben er wel een te geduchten concurrent bij. Maar laat Dennis toch om te beginnen al eens bevestigen in de langere tijdrit tegen Ganna en co, alvorens we écht beginnen blazen of zuchten?