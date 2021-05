Wordt Woods nog uit gele leiderstrui gereden in slottijdrit van Ronde van Romandië?

In de Ronde van Romandië is het peloton toe aan de slotetappe, een tijdrit van 16 kilometer. Wie graait de eindzege mee?

Na de zware koninginnerit in de regen zaterdag, is de Canadees Michael Woods leider in het algemene klassement van de Ronde van Romandië. Al had het niet veel gescheeld of Geraint Thomas ging als leider de slotetappe in. De Brit schoof uit met zijn hand en kwam ten val op zo'n 100 meter van de streep, zij aan zij met Michael Woods.

In de slottijdrit kan Thomas alleszins revanche nemen want de Brit is normaal gezien een veel betere tijdrijder dan Woods. Als hij natuurlijk geen blessure heeft opgelopen aan zijn hand, want dat zou tijdrijden enorm lastig kunnen maken. Thomas moet 11 seconden goed maken op Woods.

Met O'Connor (21"), Soler (33"), Porte (36"), Masnada (45"), Ion Izaggire (48") en Lucas Hamilton (49") staan er nog wel enkele renners binnen de minuut van Woods. Maar waarschijnlijk zullen ze niet veel tijd kunnen goedmaken op Thomas. Ineos kan wel nog twee pionnetjes op het podium krijgen.

After all that late drama here's the new GC - with just a 16.2km TT remaining.@GeraintThomas86 and @richie_porte remain in good positions overall at #TDR2021. pic.twitter.com/0songKPSow — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 1, 2021

De tijdrit is 16 kilometer lang en heeft een golvend parcous. De renners trekken snel richting een dal om dan opnieuw naar boven te klauteren. het middelste gedeelte van de tijdrit is relatief vlak maar in de slotkilometers moeten ze opnieuw dalen om dan in stijgende lijn richting finish te gaan.