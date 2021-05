Alle druk weg bij Evenepoel ondanks dat hij staat waar hij wil: "Zou ongezond zijn Remco tot kopman te bombarderen"

Remco Evenepoel mag in de Giro vrank en vrij zijn kans gaan en zien hoe ver hij geraakt. Van druk is er helemaal geen sprake. Die wordt ook door zijn ploeg resoluut weggenomen. Van de term 'kopman' willen ze bij Deceuninck-Quick.Step niet weten als het over Evenepoel gaat.

In HLN komt ploegleider Klaas Lodewyck aan het woord over Evenepoel. "Het wordt zijn eerste grote ronde, dat wordt sowieso al een leerschoool. Ten tweede moet je zien van waar hij komt, sinds Lombardije heeft hij niet meer gekoerst. Niet gekoerst is één ding, maar hij heeft natuurlijk die zware val meegemaakt."

VANAF NUL HERBEGONNEN

Daardoor is het dus een extra zware opgave. "Remco is vanaf nul moeten herbeginnen, maar hij staat waar hij wil staan. Of dat genoeg is om echt te presteren in de Giro zal moeten blijken. Het niveau in elke WorldTour-koers dit seizoen is verschrikkelijk hoog."

Zal het in de bergen een grotere uitdaging worden dan in het tijdrijden? "Over de tijdrit panikeer ik niet, dat heeft hij altijd al in de benen gehad. Maar hoelang kan hij fris blijven, kan hij kalm blijven onder bepaalde omstandigheden? Dat moeten we zien in zijn eerste grote ronde."

ALMEIDA KOPMAN

Hoe is de rolverdeling binnen het team dan? "João Almeida is onze kopman, Remco heeft een vrije rol. Het zou heel ongezond zijn om Remco tot kopman te bombarderen." Almeida kopman dus in plaats van Evenepoel. Wat zijn dan de ambities van de Portugees? "Zijn focus lag altijd op deze Giro. Als je ziet hoe hij vorig jaar reed, dan kun je meedoen voor de overwinning."