Belg finisht in top 5 in Ronde van Rwanda, Franse neoprof wint

De ronde van Rwanda is een rittenkoers in Rwanda, vandaag is de tweede etappe gereden. Onze landgenoot Gianni Marchand kwam als vijfde over de meet. De zege ging naar de Franse neoprof, Alan Boileau.

Marchand finisht vijfde in de tweede etappe van de Ronde van Rwanda. De renner van Tarteletto-Isorex doet het dus goed in Afrika, en mag tevreden zijn met een plaats in de top vijf. Dit is momenteel de beste prestatie voor Gianni Marchand in 2021. Het is de eerste koers van het jaar waarbij onze landgenoot punten pakt voor op de wereldranglijst van de UCI. Afwachten nu wat de West-Vlaming voor de rest van de week nog kan betekenen in Afrika. De winnaar, Alan Boileau, is een jonge Fransman van 21 jaar. Mooi dus voor de Fransman, die nog maar zijn eerste jaar als profrenner rijdt.