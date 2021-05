Julian Alaphilippe maakt bilan op en looft João Almeida

Een eerste belangrijk deel van het seizoen is achter de rug voor Julian Alaphilippe. João Almeida mag nu even de kastanjes uit het vuur halen voor Deceuninck-Quick.Step in de Giro die eraan komt. Voor Alaphilippe is een adempauze welgekomen.

In aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik had Julian Alaphilippe al aangegeven na 'La Doyenne' een break te nemen. "Ik kan ook al eens een bilan opmaken", aldus Alaphilippe. Dat bilan oogt vooral dankzij de meest recente klassiekers toch weer fraai.

Tweede in de Ronde van de Provence en de Strade Bianche, een ritzege in de Tirreno, zesde in de Amstel Gold Race, winst in de Waalse Pijl en tweede in Luik-Bastenaken-Luik: daar kan je al mee thuiskomen. "Ik ga eerst een break nemen en dan toch het werk weer oppikken op training om klaar te geraken voor de Ronde van Frankrijk", vertelt Alaphilippe over zijn volgende plannen.

ALMEIDA 'SUPERKEREL'

Dat is de grote ronde waarin het steevast naar zijn prestaties uitkijken is. Eerst komt de Giro eraan. In Italië hopen ze bij Deceuninck-Quick.Step op een goede João Almeida. "Hij is een superkerel. Hij heeft al getoond wat hij kan en is ook zo getalenteerd. Hij was vorig jaar al heel goed in de Giro en heeft nu weer een extra jaar als prof in de benen.