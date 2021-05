Boileau wint voor tweede dag op rij in Rwanda, kopman van Israel Start-Up Nation moet het stellen met ereplaats

Voor de tweede dag op rij dezelfde winnaar in de ronde van Rwanda: Alan Boileau. Net als in rit twee was het een pittige etappe. Wel geen aankomst solo deze keer. Boileau was de snelste van een kopgroep en klopte Quintero en Piccoli aan de meet.

De renners vertrokken in de derde etappe in Nyanza en zouden 171,6 kilometer afleggen om dan aan te komen in Gicumbi. Daar zou een kopgroep van elf renners sprinten voor de zege. Opnieuw was het Boileau die nog het meeste overschot had aan het einde van de rit.

Ook James Piccoli, de kopman van Israel Start-Up Nation, mengde zich in de debatten nadat hij in de vorige rit al top vijftien finishte. Naast Boileau moest hij ook nog Quintero voor zich finishen. Ook renners als Vuillermoz, Sevilla en Pacher zaten in de kopgroep.

MARCHAND VEERTIENDE

Gianni Marchand was er net niet bij. De beste Belg eindigde veertiende in de rituitslag op negen seconden van de winnaar. Er is ook een nieuwe leider in de Ronde van Rwanda met de Colombiaan Brayan Sánchez.