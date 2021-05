INEOS Grenadiers maakt sterke selectie bekend voor de Giro en heeft klassementsambities met Egan Bernal

Ook INEOS Grenadiers heeft ondertussen haar selectie rond voor de Ronde van Italië. Met Egan Bernal beschikt de ploeg over een renner voor het algemeen klassement, maar ook daarnaast verschijnen er heel wat sterke renners aan de start voor de Britse wielerformatie.

Met Egan Bernal beschikt INEOS Grenadiers over één van de topfavorieten voor de eindwinst in de Giro. Met onder meer Daniel Martinez, Jhonatan Narvaez en Pavel Sivakov heeft Bernal enkele sterke knechten in de bergen.

Voor de rest bestaat de selectie van INEOS Grenadiers uit Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna, Gianni Moscon en Salvatore Puccio.