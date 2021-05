Vincenzo Nibali haalt selectie Trek-Segafredo voor de Giro, maar wie zijn de ploegmaats?

Het werd een race tegen de klok, maar Vincenzo Nibali heeft het gehaald. De Italiaan zal starten in de Giro, maar het is nog niet duidelijk met welke ambities hij zal kunnen starten door de blessure die hij enkele weken geleden opliep bij een valpartij.

Trek-Segafredo speelt er handig op in, want de wielerformatie heeft naast Nibali nog andere kaarten die ze kunnen uitspelen. Zo zijn ook Bauke Mollema en Giulio Ciccone van de partij, terwijl Matteo Moschetti zijn kans mag wagen in de sprints. Ook Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca, Amanuel Gebreigzabhier en Koen de Kort zijn van de partij.

