🎥 Aerts zag koers wegvallen waar hij al tweede was maar tevreden met kalender: "Daarna het belangrijkere werk"

De Trek Baloise Lions zijn momenteel op stage in Mallorca. In een filmpje van de ploeg komt Toon Aerts al eens aan het woord en gaat hij in op de kalender op de weg. Het is nu immers duidelijk aan welke koersen het team de volgende drie maanden zal deelnemen.

"Het was een goedgevulde kalender die we in eerste instantie doorkregen", aldus Aerts. "Ook bij ons zijn er wel wat koersen weggevallen. Zoals de Flèche du Sud. Dat was een goed rondje om er in te komen, maar dat hebben we nu wel kunnen vervangen door de GP Vermarc."

Voor Aerts persoonlijk wel jammer. Hij was in 2019 tweede in de proloog van de Flèche du Sud en ook tweede in het algemeen klassement en het puntenklassement. Dit jaar is het dus er in komen met de eendagskoers in Rotselaar.

"Daarna volgt het belangrijkere werk: Dwars door het Hageland, Elfstedenronde, Ronde van België, Ronde van Limburg. Dat zijn wel mooie koersen", is Aerts tevreden. Verder bespreekt hij nog de aanwinsten die de Trek Baloise Lions komen versterken.