Bernal koppelt nog voorwaarde aan kans dat hij voor roze strijdt: "Geen zin beloftes te maken die ik niet kan nakomen"

Velen zullen toch bij Egan Bernal uitkomen als hun favoriet voor de roze trui in de Ronde van Italië. Uiteraard wil de voormalige Tourwinnaar daar graag een een gooi naar doen. Of hem dat ook lukt, hangt ervan af of zijn rug het drie weken lang kan houden.

Egan Bernal wilt in elk geval al langer de Ronde van Italië rijden en dit jaar gaat zijn wens dus in vervulling. "Het is mijn eerste Giro. Ik ben superemotioneel", vertelt de kopman van Ineos aan La Gazzetto dello Sport. "Ik kan niet wachten."

In september 2020 zakte Bernal door het ijs tijdens de Tour, mede door pijn aan de rug. Ook in de maanden nadien bleef dat probleem aanslepen. Zelfs nu nog altijd, al is Bernal wel positief. "Ik denk dat de situatie met mijn rug aan het verbeteren is. Na Tirreno-Adriatico was ik in staat om een goed blok te doen op hoogtestage in Colombia. Ik heb gewerkt aan de intensiteit en hoop in goede vorm aan de start van de Giro te staan."

Ik hoop dat mijn rug het houdt in de Giro

Het blijft wel een aandachtspunt. "Soms voel ik nog iets in mijn rug, maar de laatste tijd is het beter, met ook minder zware arbeid op training. Ik hoop dat mijn rug het houdt in de Giro." Denkt Bernal dat hij mee kan doen voor winst in de Giro? "Alles hangt af van mijn rug. Als alles oké is, focus ik mij om het klassement en het gevecht om de roze trui."

De Zuid-Amerikaan doet gezien het verloop van het laatste jaar toch zijn deel om de verwachtingen enigszins te temperen. "We zullen het dag per dag bekijken, want ik heb twee maanden niet gekoerst. Het heeft geen zin om beloftes te maken die ik niet kan nakomen."