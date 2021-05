Evenepoel haalt zwaarste momenten in weg naar zijn comeback aan: "Dan ben je dicht bij een depressie"

Remco Evenepoel maakt in de Giro eindelijk zijn comeback. Maar wat is het zwaar geweest, die weg naar het terug wielrenner worden. Fysiek waren er na zijn zware val in Lombardije uiteraard moeilijkheden en ook mentaal was het niet te onderschatten.

Die vorige koersdag van Evenepoel dateert al van de zomer van vorig jaar. "Tien maanden zonder koers, dat kan je triestig maken. Dan ben je dicht bij een depressie. Daarom wil ik nu vooral genieten van de tijd samen met de ploegmaats", verklaart Evenepoel.

Hij weet heel goed wat in die vele maanden na zijn val nu het moeilijkste was. "Het lastigste moment was toen ik voor het eerst terug uit mijn bed kwam. Dat was heel pijnlijk. Ik denk dat er een kort filmpje van op sociale media staat. Dat was het pijnlijkste moment uit heel mijn leven. Nuja, de val zelf zal wel het pijnlijkste geweest zijn."

NIET VEEL AAN DE ZIJLIJN GESTAAN

Was het ook zwaar om aan de zijlijn te moeten toekijken terwijl zijn collega's aan het koersen waren? "Ik heb niet veel aan de zijlijn gestaan. Om klaar te geraken voor een grote ronde, moet je hard werken. Aan het einde van het Covid-seizoen heb ik wel wat gekeken. De dagen zijn nog vrij snel voorbij gegaan. Het was leuk dat er iets op tv was."

Dat viel dus nog wel mee. Wat fysiek en mentaal niet te onderschatten valt, zijn de hoogtestages. Al heeft Evenepoel daar wel goede herinneringen aan. "Vorig jaar heb ik ook hoogtestages gedaan en nadien was ik eerste op het EK en in San Sebastián. Ik kom wel vrij goed uit een hoogtestage. Nu is het wel anders, omdat na de stage geen voorbereidingskoers volgt."

BIJNA TWEE MAAND OP HOOGTESTAGE

Het goudhaantje van Deceuninck-Quick.Step spendeerde op die manier al heel wat weken weg van huis. "Ik heb twee weken hoogtestage gedaan in Tenerife en drie weken in Sierra Nevada. Ik ben dus bijna twee maanden op hoogtestage geweest: een lange tijd en mentaal ook zwaar. Maar het was een goede tijd: het was mooi weer en ik was in goed gezelschap."