INEOS Grenadiers heeft selectie rond voor de Ronde van de Algarve

Met de Ronde van de Algarve start vandaag een Portugese rittenwedstrijd. Uiteraard zullen de grote kanonnen pas zaterdag in actie komen met de Giro, maar daardoor krijgen de minder bekende namen de kans om te schitteren in Portugal.

Bij INEOS Grenadiers lijken ze op goede resultaten te rekenen van renners als Ivan Sosa, Sebastian Henao en Ethan Hayter. Ook Leonardo Basso, Brandon Rivera, Carlos Rodriguez en Cameron Wurf zitten in de selectie.

