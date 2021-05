Mooi gebaar van Wout van Aert: onze landgenoot is op stage in Sierra Nevada, maar maakt tijd vrij voor loopwedstrijd voor het goede doel

Wout van Aert is komend weekend op stage in Sierra Nevada, maar het houdt onze landgenoot niet tegen om deel te nemen aan de Wings for Life World Run, een loopwedstrijd voor het goede doel.

Wout van Aert zal vanuit Sierra Nevada deelnemen aan de Wings for Life World Run, een loopwedstrijd voor het goede doel. Door het coronavirus moet er alleen gelopen worden, maar via een app en een virtuele finishlijn kunnen de deelnemers toch samen starten aan deze achtste editie. De loopwedstrijd is voor de mensen die niet meer kunnen lopen. "Aangezien ik peter ben van de To Walk Again foundation, vind ik het goede doel zeer belangrijk. Het is belangrijk om deel te nemen en het onderzoek naar ruggenmergletsels te steunen", vertelde Wout van Aert in een interview bij Het Laatste Nieuws. Echt competitief lijkt het niet te worden voor van Aert, want hij staat zonder ambitie aan de start van de loopwedstrijd. "Lange afstanden ben ik niet gewoon om te lopen. ik start dus zonder veel ambitie. Het wordt ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd", aldus onze landgenoot.