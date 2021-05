OFFICIEEL: Duits toptalent gaat bij UAE Team Emirates aan de slag

UAE Team Emirates heeft een renner binnengehaald voor de toekomst. De ploeg gaat namelijk samenwerken met Felix Groß, een Duits toptalent. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend.

Felix Groß gaat bij UAE Team Emirates aan de slag. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend, maar hij trekt pas naar de wielerploeg na de Olympische Spelen. Dan zal hij er nog even als stagiaire aan de slag gaan.

Groß is blij met deze stap in zijn carrière. "Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben echt heel blij. De kans om in zo'n geweldig team te rijden is iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Ik heb al vele jaren op de baan gereden en ik geloof dat ik ook op de weg heel succesvol kan zijn. Ik heb het gevoel dat ik op de juiste plaats zit en ik kijk er naar uit om volgend jaar de tenue van UAE Team Emirates te dragen", aldus de jonge Duitser op de officiële website van UAE Team Emirates.