Sprinters zijn aan zet in de eerste rit van de Ronde van de Algarve

In de Ronde van de Algarve staat vandaag de eerste etappe op het programma. De renners rijden van Lagos naar Portimão over een parcours van 189,5 kilometer. Er wordt een massasprint verwacht.

Het peloton begint vandaag aan de Ronde van de Algarve. Er staat een parcours van 189,5 kilometer op het programma en de renners rijden van Lagos naar Portimão. Het is licht heuvelachtig, maar op het einde is het gewoon vlak.

Het is dan ook uitkijken naar een massasprint. Het is afwachten hoe sterk Fabio Jakobsen voor de dag zal komen, want de Nederlander was de voorbije twee edities de eerste leider, maar door zijn val enkele maanden geleden in de Ronde van Polen is hij uiteraard nog niet in topvorm.