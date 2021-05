22-jarig toptalent van Ineos verbaast bergop en treedt in de voetsporen van Evenepoel op Alto da Foia

Vorig jaar legde Remco Evenepoel met winst op Alto da Foia de basis voor zijn eindzege in de Ronde van de Algarve. Dat kan nu niet, want Evenepoel maakt zich op voor de Giro. Ethan Hayter schreef dit jaar de rit met aankomst op de beklimming op zijn naam.

De Belg Kenny Molly zat in de vroege vlucht van de dag. Hetzelfde kon gezegd worden van zijn zeven metgezellen: Touzé, Carisey, Azparren, Costa, Laverick, Scheulen en Caldeira. De voorsprong van het achttal groeide aan tot meer dan zeven minuten.

MOLLY BLIJFT LANG VOOROP

Ze begonnen wel tijdig te jagen in het peloton en vooraan haakten er één voor één mannen af. Molly ging met Touzé en Caldeira als koptrio de finale in. Op de Serra de Monchique moest Bennett afhaken in het peloton: we zouden dus zeker een nieuwe leider krijgen.

Rui Costa kwam hard ten val: een domper voor de Portugees, die zo zijn klassementsambities vaarwel moet zeggen. Na de klim Pomba bestond de groep der favorieten nog uit zo'n 20-25 renners. Inmiddels waren ook de vroege vluchters gegrepen en moest de beslissing vallen op de slotklim, de Alto da Foia.

GEEN MAAT OP HAYTER

Gesbert sprak in de slotkilometers zijn klimmersbenen af. Er kwam nog wel wat volk terug, onder andere Ethan Hayter en die heeft uiteraard een goede sprint in de benen. Er zaten ook nog twee ploegmaats van hem in de kopgroep van zes. Hayter begon op kop aan de sprint en er stond helemaal geen maat op hem. Hayter is ook meteen leider.