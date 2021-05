Drie grappige momenten tijdens persconferentie Evenepoel: over Johan De Muynck, Lukaku en de roze trui

Woensdagavond gaf Remco Evenepoel samen met João Almeida een online persconferentie om hun verwachtingen voor de Giro te bespreken. Het hoefde er daarbij niet altijd serieus aan toe te gaan. Verschillende momenten zorgden voor een lach op het gezicht van Evenepoel.

Drie grappige momenten sprongen eruit. Zo'n eerste moment kwam er toen Evenepoel gevraagd werd of de naam Johan De Muynck bij hem een belletje doet rinkelen. "Ja, natuurlijk ken ik Johan De Muynck. Hij is de laatste Belgische Girowinnaar." Klopt: De Munck won de Ronde van Italië in 1978.

GIROWINNAAR DE MUNCK OF SLAGER DE MUNCK?

Al denkt Evenepoel bij het horen van die naam misschien eerder aan... lekker vlees. "Een grappige anekdote: een slager bij ons in Schepdaal heet ook Johan De Munck. Dus als je een lekker lapje vlees wilt, allen naar slagerij De Munck."

OP FOTO MET LUKAKU IN BRUSSEL

Er werd tijdens de persconferentie ook de link gelegd met die vorige sport die Evenepoel beoefende: het voetbal. Voornamelijk met de titel van Inter in Italië, die er grotendeels kwam dankzij Rode Duivel Romelu Lukaku. "Ik ken hem niet persoonlijk. Toen ik 9 à 10 jaar was deed ik wel een vakantiestage in Brussel. Daar kwamen steeds bekende voetballers en Romelu Lukaku was er toen ook bij."

Evenepoel ging die dag dus op de foto met Lukaku. "Hij was toen prof bij Anderlecht en was al drie keer zo breed als ik. Of nog meer. Ik weet niet hoeveel keer ik in zijn lichaam zou kunnen. Ik weet dat ik toen naast hem stond op de foto. Het is altijd leuk als een Belg belangrijk is voor een voetbalploeg."

© photonews

Evenepoel zelf focust anno 2021 uiteraard volop op het wielrennen en op de Giro die voor de deur staat. Met Almeida heeft Deceuninck-Quick.Step dus nog een renner die het wel eens goed kan doen in het klassement. "Wat als we het allebei uitstekend doen? Dan gaan we de roze trui delen, João en ik. We scheuren die roze trui in twee", lacht Evenepoel.