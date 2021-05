Hier zijn ze dan, de favorieten voor de Giro 2021: van topduo Bernal-Yates tot enigma Remco Evenepoel

Geen grote ronde zonder favorieten voor het klassement, dat is in deze Giro niet anders. Evenepoel die meerijdt: dat is het grote raadsel. We plaatsen hem toch bij het kransje kanshebbers. De twee klassementsmannen waar voorts het meest naar gekeken wordt, zijn Egan Bernal en Simon Yates.

FAVORIETEN GIRO 2021

João Almeida: de revelatie van de Giro van vorig jaar. Was toen de perfecte meesterknecht voor Evenepoel in korte rittenkoersen. Toen die laatste er dan in de Giro niet bij was, droeg Almeida prompt veertien dagen de roze trui en eindigde hij maar net naast het podium. Door de omstandigheden - lees: lange inactiviteit Evenepoel - krijgt de Portugees opnieuw zijn kans als kopman.

Egan Bernal: ging na de ontgoochelende Tour en de aanslepende rugblessure op zoek naar opnieuw meer koersplezier en vond dat in het eerste deel van het seizoen met ereplaatsen in rittenkoersen en een straffe Strade Bianche. Pakt Bernal straks uit in de etappe over onverharde wegen? Ging zich voorbereiden op hoogte in Colombia. Twee pertinente vragen: is hij klaar geraakt en houdt zijn rug het?

Emanuel Buchmann: met een kersverse contractverlenging op zak moet de Duitser het vertrouwen van de ploeg voelen. De Tour-ambities van vorig jaar vielen in het water door valpartijen. Het jaar voordien was Buchmann vierde in Parijs. Wie dicht bij het podium eindigt in de Tour, mag dat zeker ambiëren in de Giro. Al moeten we van hem niet al te veel aanvalslust verwachten.

Hugh Carthy: de echte grote naam heeft hij nog niet, maar zijn Vuelta van vorig jaar sprak wel boekdelen, met ritwinst en een derde plaats in de eindstand. Trekt de man van EF de lijn gewoon door na de meest recente grote ronde en is hij ook in Italië bij de besten bergop?

Remco Evenepoel: hoezeer Evenepoel zelf en zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step ook benadrukken dat hij gewoon in een vrije rol deelneemt, toch houden heel veel mensen met hem rekening. Het zou een mirakel zijn als we hem na bijna een jaar zonder koers zien meestrijden met de besten of zelfs zien winnen. Remco is echter een fenomenaal toptalent dat al vaker dingen gedaan heeft die niet voor mogelijk werden gehouden.

Mikel Landa: altijd wel goed voor een ereplaats. In zijn laatste vijf grote ronden eindigde Landa chronologisch als vierde, zevende, vierde, zesde en vierde. Zijn topresultaat was een derde plaats in de Giro van 2015. Vallen alle puzzelstukjes nu eens in mekaar zodat de Spanjaard nog een paar posities kan opschuiven? Hij spreekt zijn ambitie - winnen - alvast openlijk uit, daar spreekt vertrouwen uit.

Aleksandr Vlasov: het Russische toptalent van weleer is ondertussen 25 en dus is de tijd rijp om te oogsten. Is gerust in staat om bergop iedereen naar huis te rijden, maar is hij ook drie weken lang solide genoeg om een goed klassement te rijden? De Astana-renner reed tot dusver nog nooit top tien in een grote ronde.

Simon Yates: imponeerde in de Ronde van de Alpen zodanig dat iedereen hem bombardeert tot op zijn minst medetopfavoriet. Heeft dan ook al een grote ronde op zijn palmares met de Vuelta van 2018 en was eerder dat jaren twee weken de beste in de Giro. Een grote ronde duurt echter drie weken. Ambieert sindsdien Girowinst en heeft dus nog een rekening openstaan.