Hoe ver reiken de mogelijkheden van Nibali? "Kan voor ritzeges gaan of iedereen verrassen en strijden voor klassement"

Het is al heel knap dat Vincenzo Nibali de start van de Giro heeft gehaald. Nu is de vraag: hoe ver reiken zijn mogelijkheden? In no time herstellen van een polsbreuk is één ding, voor de eindzege gaan iets anders. Maar kunnen we van een man als hij iets anders verwachten?

"Toen we ons plan maakten in de winter, was hij onze kopman voor het algemeen klassement, maar de val heeft alles veranderd", zegt sportdirecteur Kim Andersen in een verklaring omtrent de verwachtingen rond Nibali. "We zullen zijn ambities onderweg ontdekken." WEEK DRIE ZIJN TERREIN Andersen is alvast heel blij dat Nibali al zijn ervaring meebrengt naar de Giro. "Met zijn vastberadenheid is hij sowieso al van waarde. Hij moet de eerste week zonder problemen door komen en dan zal het crescendo gaan. Week drie is zijn terrein." Ook bij de eigen ploeg is het afwachten waar de Italiaan uiteindelijk op zal mikken. "Hij kan voor ritzeges gaan of iedereen verrassen en strijden voor het klassement, al zal de concurrentie van de jonge generatie wel groot zijn. Iedereen weet hoe betrouwbaar hij is als renner."