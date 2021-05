Nederlands Tour-bid voor '24 of '25 officieel en organiserende steden betrekken ook Valkenburg erbij

Valkenburg - of Valkenburg aan de Geul - is bekend als de gemeente waar de Amstel Gold Race aankomst, de klassieker die Wout van Aert dit jaar op zijn naam schreef na een millimetersprint tegen Tom Pidcock. In 2024 of 2025 ontvangt Valkenburg ook mogelijk de Tour.

Eerder hadden Rotterdam en Den Haag zich reeds kandidaat gesteld om de Tourstart van 2024 of 2025 te organiseren. Dat zou gebeuren via een tijdrit in Rotterdam en een rit in lijn van Rotterdam naar Den Haag. Hiernaast zou er nog een rit van start gaan in Rotterdam die moet aankomen in Valkenburg.

Zo zou de Tour binnen enkele jaren drie volle dagen in Nederland blijven. Dat staat alvast in het bidbook dat inmiddels is overhandigd aan de ASO. Het Tour-bid van Rotterdam en Den Haag is nu dus helemaal geofficialiseerd.

ENTHOUSIASME VAN ROTTERDAMMERS

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam legt in een persbericht uit waarom hij de Tour zo graag in zijn stad ziet. "De Tour de France is een wielerwedstrijd van absolute wereldklasse en Rotterdam heeft een indrukwekkend trackrecord als het gaat om de organisatie van internationale, beeldbepalende sportevenementen. De ploegen kunnen rekenen op een professioneel, warm welkom en het enthousiasme van de Rotterdammers."