Topfavoriete Van Vleuten maakt het meteen waar in haar geliefde Spaanse koers en is eerste leidster

Na haar dubbele triomf in Vlaanderen en haar tweede plek in Luik keek Annemiek van Vleuten al uit naar de Setmana Ciclista Valencia. De rittenkoers over Spaanse wegen is iets dat ze erg graag doet en dat heeft de Europese kampioene meteen laten blijken in de openingsetappe.

Annemiek van Vleuten was in de eerste rit op pad met Mavi García. Twee zo'n straffe rensters neem je niet zomaar terug, zou de concurrentie ondervinden. Op 15 kilometer van de aankomst ging Van Vleuten solo. Achter García vormden zich verschillende groepjes met achtervolgsters. Voor de overwinning kwamen die alleszins allemaal te laat. Er was geen houden aan bij Van Vleuten: de Nederlandse kanjer vlamde onstopbaar naar de overwinning. Een prachtige zege werd het zo. Aangezien het de eerste etappe was, gaat Van Vleuten ook meteen aan de leiding in het algemeen klassement.