Twee Belgische steden vallen in de prijzen en krijgen het 'Tour de France wielerstad'-label

De steden en gemeenten waar de Tour de France al eens gepasseerd is, hadden de kans om zich nog eens extra in de picture te zetten. Dat doen ze door het behalen van het 'Tour de France wielerstad'-label. Ook twee Belgische steden vallen in de prijzen.

Na de lancering van de campagne 'Tour de France wielerstad', om alle initiatieven ter ondersteuning van de fiets een hart onder de riem te steken, hebben 80 steden en gemeenten het label aangevraagd. Alle 80 aanvragen voldeden aan de criteria. TOUR VAN 2019 Naast de vele plekken in Frankrijk werd het label ook verkregen door het Nederlandse Rotterdam, het Spaanse Viela Val d'Aran, het Ierse Enniscorthy en ook twee steden in België: Brussel en Binche. In 2019 ging de Ronde van Frankrijk van start in Brussel met een rit in lijn en een ploegentijdrit. De derde etappe vertrok in Binche. "Het is cruciaal om de banden te versterken tussen de wielerkampioenen en het gebruik van de fiets in het dagelijkse leven. De Tour wil zijn deel doen om het fietsen wereldwijd te promoten", looft Tour-baas Christian Prudhomme deze campagne. "De sterren van het peloton rijden symbolisch mee met de studenten en werkmensen die dagelijks de fiets gebruiken."