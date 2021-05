🎥 Chris Froome dient criticasters van antwoord die hem aanmanen om te stoppen: "Ik moet daarmee lachen"

Chris Froome heeft dit jaar nog altijd niet kunnen imponeren. Het lijkt er momenteel niet op dat hij nog een gooi kan doen naar een vijfde eindzege in de Tour. De Brit blijft ondertussen naarstig verder werken... En zijn criticasters van antwoord dienen.

Tijdens een YouTube Live komt Froome terug op de kritiek die hij krijgt, voornamelijk via social media. "Na de laatste paar koersen hebben redelijk wat mensen op social media me gezegd: "Luister maat, hang je fiets aan de haak. Het is gedaan met jou. Je gaat nooit meer terugkomen.""

Froome heeft een duidelijke boodschap voor die personen. "Ik moet ermee lachen. Eerst en vooral denk ik niet dat die mensen weten hoe erg mijn blessures waren en welke weg ik moest afleggen gewoon om terug profrenner te kunnen zijn. Die mensen kennen mij duidelijk niet als persoon. Ik ga mijn fiets niet aan de haak hangen, ik weet dat ik er kan geraken."

Tegelijkertijd is de viervoudig Tourwinnaar zich bewust van de uitdaging die voor hem ligt. "Het gaat tijd kosten, ik heb nog veel werk voor de boeg. Ik ben bereid om die arbeid te leveren. Dat is wat me elke ochtend uit bed doet stappen. Hoe vaker ik zulke berichten ga krijgen, hoe meer het me motiveert om nog meer te doen."