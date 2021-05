17 Belgen gaan van start in de Giro, en kan Evenepoel al iets betekenen in de tijdrit: een overzicht

Morgen is het eindelijk zover, dan begint de Ronde van Italië. De renners beginnen met een tijdrit in Turijn. Voor een overwinning in de trijdrit kijken we direct in de richting van Campenaerts, De Gendt en misschien wel... Evenepoel.

De Giro begint direct met een proloog in Turijn. Wij hebben onder ons Belgen toch enkele wielrenners die een goede tijdrit kunnen rijden. Kijk maar naar Victor Campenaerts, klassementsrenner Thomas De Gendt en misschien wel Remco Evenepoel. Het kan dus zijn dat de eerste zege in Italië direct een Belgische wordt. Evenepoel is er een lange tijd van tussenuit geweest maar zou zomaar vriend en vijand kunnen verrassen. Veel zal duidelijk worden na de proloog. Evenepoel, Campenaert en De Gendt zijn uiteraard niet de enige Belgen die meerijden in de Giro. Er zijn er nog 14 andere. Er is bijvoorbeeld Tim Merlier als sprinter en Quinten Hermans en Harm Vanhoucke die eventueel een etappe zouden kunnen winnen. Hieronder een overzicht van alle Belgen die meedoen aan de Giro: AG2R Citroën 4. Lawrence Naesen Alpecin-Fenix

21. Tim Merlier

22. Dries De Bondt

23. Jimmy Janssens

25. Senne Leysen

27. Gianni Vermeersch

28. Louis Vervaeke Deceuninck-Quick-Step

91. Remco Evenepoel

95. Iljo Keisse

98. Pieter Serry EF Education-Nippo

104. Jens Keukeleire Intermarché-Wanty-Gobert

129. Quinten Hermans Lotto Soudal

162. Jasper De Buyst

163. Thomas De Gendt

164. Kobe Goossens

168. Harm Vanhoucke Qhubeka ASSOS

202. Victor Campenaerts