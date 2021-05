Groenewegen koerst terug voor het eerst in negen maanden: "Het voelt een beetje vreemd"

Dylan Groenewegen is na negen maanden afwezigheid terug in het peloton. In augustus 2020 bracht Groenewegen, Fabio Jakobsen zwaar ten val in de Ronde van Polen. Verdict: een schorsing van negen maanden voor Groenewegen...

Nu heeft de Nederlandse renner zijn schorsing dus uitgezeten en maakt hij morgen zijn comeback in de Ronde van Italië. “Het voelt een beetje vreemd aan, maar wel fijn”, zegt de Nederlander in een interview tijdens de ploegvoorstelling met Renaat Schotte van Sporza. “De spanning van een wedstrijd komt terug en dat was heel lang geleden. Of ik voorbereid ben op negatieve reacties van collega-renners of supporters? Ja, iedereen gaat anders om met zijn emoties en dat moet ik respecteren. Maar ik heb al veel berichtjes van collega's gehad en dat doet deugd, tot nu toe gaat het dus goed. Wat ik persoonlijk een heel mooi moment zou vinden, is een sprint tegen Jakobsen”, aldus Dylan Groenewegen.