Jakobsen moet iets van het hart over gesprek met Groenewegen: "Dylan heeft zijn excuses niet aangeboden"

"Ik was verrast om de commentaren van Dylan Groenewegen te lezen over onze ontmoeting", schrijft Jakobsen op Twitter. "Die ontmoeting was geregeld om te proberen tot een vergelijk te komen over het accident in Polen in augustus."

Beide heren zitten hierover blijkbaar niet op dezelfde golflengte. "Ik zou toch duidelijk willen zijn: Dylan heeft zijn excuses niet aangeboden en heeft zich niet bereid getoond om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties. Ik zou nog altijd graag tot een vergelijk komen met Dylan, maar daar moet je met twee voor zijn."

Further proceedings are now being taken care of by my legal team and for that reason I will not be able to make any further comment.