Sponsor Alpecin-Fenix verlengt met twee jaar: "Zo kunnen we werken op lange termijn"

Fenix is een Italiaans bedrijf voor interieurontwerp, en één van de belangrijkste sponsors van de Belgische wielerploeg Alpecin-Fenix. Het is vanzelfsprekend dat ze in de Belgische wielerploeg heel blij zijn met de twee jaar extra financiële steun van hun hoofdsponsor, dat meldt Alpecin-Fenix zelf in een persbericht.

“Het spreekt voor zich dat we ontzettend blij zijn met deze nieuwe overeenkomst, continuïteit is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de ploeg. Deze nieuwe overeenkomst met Fenix tot en met 2023 stelt ons in staat om te werken op de lange termijn. We werken samen aan een geweldig geweldig. We kijken uit naar een verdere groei van ons project”, aldus Alpecin-Fenix in een persbericht.