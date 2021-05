Wordt Remco Evenepoel de eerste Belg in 9 jaar die podium van grote ronde haalt? "Dan zal hij met die maffen mee moeten gaan"

In 2012 was Thomas De Gendt de laatste Belg die het podium van een grote ronde haalde. Hij werd toen derde in de Giro.

Negen jaar later lijkt alle hoop op Remco Evenepoel gericht om dat over te doen. Het moment om in ons land een Remcogekte te starten. “Ik denk dat dat al begonnen is”, vertelt De Gendt aan HLN. “Al een geluk dat Van Aert en Van der Poel het voorjaar zo domineerden dat hij in alle stilte kon verder revalideren, anders was elk trainingsritje in het nieuws geweest.”

De Gendt ziet Evenepoel in de proloog meteen uitpakken. “Het zou me niet verwonderen, mocht hij zaterdag het roze pakken tegen de chrono, maar in het hooggebergte gaat hij volgens mij net iets te kort komen doordat hij heel lang niet meer gekoerst heeft. Al moet je bij hem altijd met twee woorden spreken. Een normale coureur zou in zijn situatie twee weken nodig hebben om erin te komen en in de derde week voor een rit gaan, maar Remco is geen normale coureur.”

Rest natuurlijk de vraag hoe Evenepoel zal reageren op afdalingen. “Ik ben daar zelf altijd voorzichtig mee. Als ik in de eerste groep eraan begin, eindig ik gegarandeerd in groep twee of drie, maar als Remco mee wil doen, zal hij met die maffen mee moeten gaan en in het zog van de Nibali’s naar beneden duiken, maar het is niet aan mij om advies aan hem te geven. Daarvoor heeft hij genoeg mensen met kennis van zaken om zich heen. In al mijn 19 rondes heb ik het tenslotte ook maar één keer tot op het podium geschopt.”