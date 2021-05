Dit heeft openingstijdrit te bieden: Campenaerts en Evenepoel proberen Ganna te verrassen in prachtig decor in Turijn

Turijn als prachtig decor voor de start van de Giro en voor de comeback van Remco Evenepoel. Er zijn minder tot de verbeelding sprekende startplaatsen mogelijk dan de tweede grootste stad van Noord-Italië. Welke renners zijn op dag 1 van de Giro al top?

Op het Piazza Castello staat het startpodium gepositoneerd van waarop alle deelnemers hun eerste kilometers in de Giro zullen afwerken. De renners duiken meteen al het stadspark Giardini Reale in. Enkele kilometers verderop passeren ze in nog een ander stadspark, Parco del Valentino.

© photonews

Zo kan de gaststad zich ook in de verf zetten als eveneens een omgeving voor de toerist die het meer heeft voor wandelingen in het landelijke.Wie weet plukt Turijn daar post-corona de vruchten van. Iets voorbij Borgo Medievale del Valentino ligt het eerste en enige tussenpunt in deze individuele tijdrit. Het gedeelte voordien is zeer vlak en zelfs licht dalend.

In het tweede deel van de tijdrit zitten er enkele kleine knikjes. Deze profs zullen die echter amper voelen: het kan echt wel omschreven worden als een zeer vlakke tijdrit.Na 8,6 kilometer ligt dan de aankomst nabij Ponto Vittorio Emanuele I. De pure specialisten van tijdritten op korte afstand kunnen zich in deze dus helemaal laten gaan. Dan denken we in de eerste plaats uiteraard aan wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna.

© photonews

De man die in het werk tegen de klok zo domineerde in 2020 won dit jaar zijn eerste twee tijdritten, maar was in de volgende twee tijdritten niet de beste.Loopt het wat minder bji Ganna of steekt hij zich wat weg in aanloop naar de Giro? Een andere belangrijke kandidaat voor winst is Rémi Cavagna, die na enkele keren net niet wel beloond werd met winst in Fribourg op de slotdag van de Ronde van Romandië.

In de ploeg van Cavagna zullen de schijnwerpers echter vooral gericht zijn op Remco Evenepoel, die zijn eerste koers rijdt sinds augustus 2020. Het is een moeilijke en lange weg geweest de voorbije maanden, maar Evenepoel blijft een echte tijdritspecialist. Ook Campenaerts blijft - ondanks zijn switch naar voorjaarscoureur - een grote Belgische tijdrithoop.