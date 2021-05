Filippo Ganna weer beresterk zoals vanouds en liet inspanning afhangen van publiek: "Oortje werkte helemaal niet"

Alle twijfel in één klap weggeveegd: het was weer een ontzettend sterke Filippo Ganna die naar de overwinning reed in Turijn. De laatste paar tijdritten, waarin de Italiaan iets minder was, zijn zo meteen vergeten. Nochtans liep niet alles perfect.

"Ik was vertrokken met een klein oortje, maar dat werkte helemaal niet", verklapte Ganna. En dat op een voor hem zo belangrijke afspraak. Wat doe je dan als wielrenner? "Ik zei tegen mezelf: ga gewoon volle bak en luister naar de mensen langs de kant van de weg. Als ze luid je naam roepen, kan je snel gaan." Dit is nog maar de start van een zware Giro Een aparte manier van aanpak, maar ze werkt blijkbaar. Ganna hield immers zijn landgenoot Affini van de overwinning. "Vaak is het diegene die lang in de hot seat zit, die de etappe wint. Maar ik win hier, daar ben ik heel blij mee. Nu is het kwestie om goed te herstellen. Dit is nog maar de start van een zware Giro." Wel een start die Ganna niet gemist heeft. Ondanks dat de minder succesvolle tijdritten in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië toch in zijn hoofd speelden. "Ik voelde me er niet echt klaar voor. Na de Ronde van Romandië was het moreel niet zo hoog, maar dat zit nu wel weer goed."