Gilbert uit respect voor Froome uit na gezamenlijke trainingstocht: "Twee krijgers die nog niet klaar zijn met hun sport"

De Tour is de grote ronde waarin ze allebei hopen weer top te zijn: Philippe Gilbert en Chris Froome. Er is nog wat tijd over om te trainen en dat hebben de generatiegenoten ook eens gedaan in Monaco, de thuishaven van Philippe Gilbert.

Gilbert en Froome vonden het duidelijk top om eens met mekaar te trainen. Ze namen ook de tijd om met mekaar op de foto te gaan en de duimen omhoog geven aan dat ze er nog altijd zin in hebben. Gilbert plaatste de foto op zijn Instagrampagina. Froome kreeg recent veel berichten van mensen die hem zeiden beter te stoppen met wielrennen, omdat hij nog altijd niet op het niveau zit van voor zijn valpartij. Ook Gilbert geraakte dit jaar nog niet in topvorm. Dat wil echter nog lang niet zeggen dat ze afgeschreven zijn. Dit bericht bekijken op Instagram Philippe Gilbert (@philippegilbertofficial) Dat maakt Philippe Gilbert alvast heel duidelijk in zijn boodschap op zijn sociale media. "Veel respect voor deze kerel! We zijn samen gaan trainen als twee krijgers die nog altijd houden van wat ze doen en die zeker nog niet klaar zijn met hun sport!"