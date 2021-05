Ook Lefevere stelt 'Evenepoel-mania' vast: "Beseffend dat mensen klaar staan met hakbijl als het minder goed zou gaan"

Ook Patrick Lefevere heeft het in de mot. Remco-Remco-Remco: overal Remco Evenepoel. Dat gaat zowat het mantra worden de komende drie weken. Dat is het eigenlijk nu al. Al Evenepoel wat de klok slaat in aanloop naar de Giro. Lefevere hoedt zich voor het geval het tegenslaat.

Het was een heel voorzuchtig discours van Evenepoel in aanloop naar de Giro als het over zijn verwachtingen ging. Terwijl ook de buitenwereld weet hoe hyperambitieus hij is. "Met wat hij al heeft gepresteerd, moet je die ambitie hebben", redeneert Lefevere in HLN. "Het is een manier om zichzelf te motiveren. Zich een beetje... ja, opnaaien, hé. Alleen wordt dat dan anders gepercipieerd. Vandaar die voorzichtigheid."

Lefevere doet een poging om de paraatheid van Evenepoel in te schatten. "Hij heeft hard gewerkt. Ik zag de beelden van zijn laatste trainingen in de Ardennen, gefilmd door pa Patrick. La Redoute reed hij zo intensief op dat hij boven haast van zijn fiets viel. Typisch Remco."

BEWONDERING

Evenepoel geniet ook bij de grote baas bewondering voor de manier waarop hij naar de Giro heeft toegeleefd. "Zonder koers, puur training. Een bewuste keuze, maar ook een gewaagde. Op geen enkel moment is er de intentie geweest om ook maar één millimeter af te wijken van 'Het Plan'. Dat doen er hem niet veel na." De hele omkadering ging daar in mee. "Iedereen is tot het uitsterste gegaan om hem op niveau te krijgen."

Hoe gaan ze in het peloton kijken naar de terugkeer van Evenepoel? "Het zal hem niet gemakkelijk gemaakt worden. Hij vangt zoveel publiciteit. Niet iedereen zit zich te verkneukelen. Vast van plan om onmiddellijk te counteren als hij demarreert. Zo van: 'Hé, kameraadje,. Ook wij kunnen met een velo rijden.'"

BEGRIP

Lefevere heeft de 'Evenepoel-mania' dus ook al opgemerkt. "Ik sta er bij en kijk er naar. Met grote ogen. Me weliswaar beseffend dat mensen klaar zullen staan met de hakbijl als het straks dan toch wat minder goed zou gaan. Al denk ik dat er in dat geval ook heel veel begrip zal zijn."