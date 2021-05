Roodhooft ziet Van der Poel makkelijker focussen op Spelen: "Niet evident om verwachtingen in de Tour in te lossen"

Zet Mathieu van der Poel op een fiets en hij wint. In de shorttrack mountainbike in Albstadt knalde Van der Poel vrijdag meteen naar winst. Ook al was de training in de aanloop naar die Wereldbeker niet te strak afgelijnd, stelt Christoph Roodhooft. Straks volgt de combo Spelen-Tour.

Het is geen geheim dat het hoofd van Van der Poel meer gericht is op de Spelen dan op de Tour. "Ik denk dat Mathieu makkelijker kan focussen op de Spelen dan op de Tour", verklaart ploegleider Christoph Roodhooft in HLN. "Dat Mathieu de Tour niet zou rijden, dat kunnen we niet maken tegenover onze sponsors. Hij is ons uithangbord. Maar het is ook niet zo dat hij snel even naar de Tour gaat en daar iets speciaal gaat doen."

Roodhooft beseft dat wanneer Van der Poel start de buitenwereld ook iets van hem verwacht. Dat zal in de Ronde van Frankrijk niet anders zijn. "Het zal niet evident zijn om de verwachtingen die in de Tour rond hem gaan hangen, zomaar in te lossen."

LOS TRAININGSSCHEMA

Na de Ronde van Vlaanderen kreeg Van der Poel enigszins vrij spel om zich voor te bereiden op de Wereldbekermanches in het mountainbike. "Hij had wel een schema om te trainen. Maar het was allemaal niet te strak afgelijnd, hij moest het graag doen. We zijn er niet met het geweer gaan naast staan." Van der Poel heeft wel gewoon goed getraind. "We hebben zijn trainingen natuurlijk ook wel gezien."

Of hij ook al goed genoeg is om zondag de cross-country te winnen, is de vraag. De concurrentie in Albstadt is niet min. "Winnen is hier niet het grote doel. Misschien lukt het. Maar we proberen de beste mountainbiker te hebben in Tokio."