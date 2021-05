Asgreen meteen op de afspraak in Algarve: "Ik hou van tijdrijden"

In de Volta ao Algarve stond er geen maat op Kasper Asgreen in de tijdrit. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de E3 rijdt in Portugal zijn eerste koers sinds De Ronde.

Dat Asgreen een goede tijdrijder is, was al lang bekend. Maar toch xas deze overwinning in de Volta ao Algarve nog maar zijn eerste tijdritoverwinning buiten de landsgrenzen van Denemarken, waar hij tweemaal Deens kampioen tijdrijden werd.

"Het is leuk om zo opnieuw te starten na een korte break. Ik wist niet wat ik moest verwachten want ondanks dat het geboel wel goed zat, weet ik ook wel dat het vormpeil nog niet perfect is. Ik hou van tijdritten en mijn eerste winnen buiten Denemarken is een goede opener voor mijn tweede deel van het seizoen", vertelt de Deen.

In het algemeen klassement schuift Asgreen op naar plaats twee, op 21 seconden van leider Hayter. De Ronde van de Algarve eindigt zondag met nog een pittige slotetappe.