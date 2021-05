Élie Gesbert de sterkste in slotetappe Ronde van de Algarve, verrassende eindwinst voor Portugees

Élie Gesbert heeft de laatste etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De eindzege is dan weer verrassend voor de 26-jarige João Rodrigues.

Élie Gesbert van Team Arkéa Samsic heeft de laatste etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Fransman haalde het in de sprint van João Rodrigues. Joni Brandao, een andere Portugees, kwam 10 seconden later op de derde plaats binnen.

Door zijn tweede plaats van vandaag is João Rodrigues wel de eindwinnaar van de Ronde van de Algarve. Ethan Hayter moet tevreden zijn met de tweede plaats.