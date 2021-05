🎥 Merlier eert Wouter Weylandt met winst in Giro en heeft ook nog andere mensen in gedachten: "Dit is voor jullie"

Het is geen toeval gebleken dat Tim Merlier bij al zijn sprintzeges in 2021 het met gemak haalde. Ook in een grote ronde kan hij het dus, ondanks de aanwezigheid van andere topsprinters. Het is de eerste Belgische sprintzege in de Giro sinds... Wouter Weylandt.

Schitterend dat Tim Merlier de tegenwoordigheid van geest had om bij het over de streep rijden met zijn handen de letter W te vormen als eerbetoon aan Wouter Weylandt, die tien jaar geleden zo tragisch overleed tijdens de Giro. Dit was de perfecte manier om aan hem hulde te brengen.

Daarnaast was het uiteraard ook een groots moment in de loopbaan van Merlier. "Ik ben heel blij. Ik ben er heel trots op. Het was belangrijk om goed te zitten aan het rondpunt. Ik zat daar in goede positie. Ik dacht alleen: we moeten sneller, sneller, sneller gaan. Ik ga van ver aan, van op 250 meter van de meet, denk ik. Ik had genoeg over om vol te houden, het is een grote overwinning."

🎙️ @MerlierTim "I'm very happy with this victory in my first sprint at a Grand Tour. My preparation at altitude has been good. I was confident before tackling the Giro."



Powered by @eolo_it #Giro

Merlier heeft er dan ook naartoe gewerkt om in de Giro top te zijn. "Ik ging samen met mijn vriendin op hoogtestage. Daar heb ik me voorbereid en ik heb er de vruchten van geplukt. Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft de laatste weken en die in mij geloofde. Dit is een overwinning voor jullie."