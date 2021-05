Caleb Ewan heeft er zin in vandaag: "Weersomstandigheden spelen in mijn voordeel"

De rit van vandaag is er eentje voor de aanvallers in het peloton. 190 kilometer van Biella naar Canale. Op het einde van de etappe zitten enkele pittige, maar korte, beklimmingen. Caleb Ewan is één van de favorieten om met de winst naar huis te gaan vandaag, en de weersomstandigheden spelen ook nog eens in zijn voordeel, dat zegt de Australiër zelf in een interview voor de koers.

“Ik denk dat de weersomstandigheden van vandaag mij wel liggen. Als ik op de klim word afgezet, kan ik vrij snel naar beneden rijden met het natte wegdek, ik zie het dus als een voordeel. Het wordt echter wel een zenuwachtige boel, en er zouden wel eens valpartijen kunnen gebeuren vandaag”, aldus Caleb Ewan.

🎙️ @CalebEwan: " I think actually today, with the conditions like this, it suits me a bit better because if I get dropped on the climb I can go down the hill pretty fast in the wet, so yeah I see it as an advantage."



