Eerste zege van het jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert en wat voor één! Nederlander verrast favorieten voor dagzege

Sagan, Gaviria en Viviani overleefden de hellingen. Het is echter Intermarché-Wanty-Gobert dat de ritwinnaar levert in de derde Girorit in de persoon van Taco van der Hoorn. De Nederlander zat mee in de vroege vlucht en ging niet kapot: solo reed Van der Hoorn naar de overwinning.

Een groep van zeven vluchters zou zich een hele tijd vooraan in het wedstrijdbeeld begeven. Taco van der Hoorn was mee voor Intermarché-Wanty-Gobert, met Van den Berg ging er nog een tweede Nederlander mee in de aanval. De andere vijf vluchters waren Albanese, Rivi, Zoccarato, Pellaud en Rougeard. Ponomar sloot later ook nog aan. Grote kanshebber op de ritzege was Peter Sagan en dat was ook in het peloton te merken. Haast de voltallige ploeg van Bora-Hansgrohe reed zo goed als de hele dag op kop. Eens de opeenvolging van hellingen eraan kwamen in de laatste tachtig kilometer, werden een aantal sprinters overboord gegooid. Daarbij ook Merlier, winnaar van de tweede rit en dragen van de puntentrui. MANNETJES BIJ BORA OPGESOUPEERD Ook Ewan en Nizzolo zouden geen rol van betekenis spelen. Vooraan bleven Pellaud en Van der Hoorn als laatsten over. Pellaud toonde zich ook gretig, maar het was Van der Hoorn die solo vertrok. Bij Bora hadden ze ondertussen al heel wat mannetjes opgesoupeerd, waardoor het er voor Van der Hoorn plots toch goed uitzag. De voorsprong van Van der Hoorn groeide immers weer van een halve minuut naar een minuut. In de absolute slotkilometers ging die kloof uiteraard weer naar beneden en werd het kantje boord. Wel nog mee in het peloton: snelle mannen als Gaviria en Viviani. Ze zouden echter te laat komen: een sterke Van der Hoorn hield vol en soleerde naar winst, de eerste zege voor Intermarché-Wanty-Gobert van het jaar.