Feest bij entourage Merlier al kon zijn moeder zijn zege niet live bekijken: "Als ze dorst hebben moet ik werken"

Vreugde alom uiteraard bij Tim Merlier na zijn ritzege in de Giro. En ook bij de entourage van Alpecin-Fenix. Daar stopt het echter niet. Ook op het thuisfront leefden er heel wat mensen mee met Merlier. onder andere in café Sint-Arnoldus 't Pleintje.

Dat is immers het café waar Heidi D'Hulst, de mama van Tim Merlier, café-uitbater van is. Tijd om de ontknoping van de koers live te volgen had ze niet. "Ik heb de ritoverwinning in herhaling moeten bekijken", zegt Heidi aan Radio 2. "Hij is de sprinter van zijn ploeg dus de kans zit er altijd in. Toch is zo'n ritzege op moederdag extra bijzonder. Ik had hem nog een berichtje gestuurd op WhatsApp om daarover te grappen."

CADEAU VOOR MOEDERDAG

Dat maakt het inderdaad speciaal. Al zijn naasten hoopten vuirg op een overwinning van Merlier, ook zijn mama en vriendin Cameron Vandenbroucke dus. Dat die zege er kwam op moederdag, maakt het voor mama Heidi toch wel heel apart. Zo heeft ze haar cadeau al gekregen. "Tim komt er goedkoop van af", lacht ze.

"Ook de bloemen die hij na zijn overwinning heeft gekregen, moet hij me niet bezorgen. Hij geeft ze beter aan een Italiaanse mama want die ruiker blijft nooit goed tot hij terug is", besluit Heidi. Afwachten of Tim nog een keertje kan winnen in de Giro en of het haar dan ook door de klanten gegund is dat ze de wedstrijd live kan zien. "Als ze dorst hebben moet ik werken."