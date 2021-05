Impact van operatie Van Aert wellicht groter dan eerst gedacht: "Hij beseft dat het geen nut heeft om te piekeren"

Wout van Aert opteerde voor een operatie om zich te laten behandelen voor zijn blindedarmontsteking. Tour en Spelen komen niet in het gevaar, zo klinkt het. Al moet die ingreep ook niet worden gepercipieerd alsof het niets is, blijkt nu.

Zo moet Wout van Aert een geplande hoogtestage schrappen. "Wout had in eerste instantie gedacht dat hij over een paar dagen naar de Sierra Nevada zou kunnen afreizen, maar dat is niet aan de orde", bevestigt trainer Marc Lamberts aan Sporza.

Het is dus wel degelijk nodig om echt de tijd te nemen om te herstellen. "Het is allemaal nog heel vers. De impact van de operatie is wellicht groter dan Wout had gedacht, maar hij beseft dat het geen nut heeft om zich suf te piekeren. We hebben afgesproken dat hij het advies van ploegarts Peter Verstappen moet volgen, van de specialist die de ingreep heeft gedaan en van ploegleider Merijn Zeeman bij Jumbo-Visma."

Het is maar logisch dat Wout geen gekke dingen gaat doen

Ondertussen is het dus zaak dat Van Aert zoveel mogelijk de kalmte bewaart in aanloop naar die belangrijke doelen. "Het is maar logisch dat hij geen gekke dingen gaat doen. We moeten niet panikeren, rustig onze tijd nemen en desnoods bijsturen."