Lawrence Naesen sleept knap top tien uit de brand en is tweede beste Belg: "Dit zijn de dagen waar ik van hou"

De meeste aandacht ging uiteraard naar Tim Merlier, maar met Lawrence Naesen was er nog een Belg die zich in de tweede rit van de Giro goed wist te plaatsen. Naesen voelde zich helemaal in zijn sas in de koersomstandigheden en toonde alvast dat hij niet misstaat in een grote ronde.

"Dit zijn de dagen waar ik van hou", vertelt Naesen achteraf over de tweede etappe van de Giro. "Het is een beetje hectiek in de laatste tien kilometer, dat is wel iets dat ik graag heb. Ik ben goed als het er echt nerveus aan toegaat."

Ik ben heel goed in het vasthouden van mijn positie

Dan vindt de groterondedebutant de omstandigheden weer die hij zo goed kent van de koersen in eigen land. "Het is een beetje zoals een kermiskoers", zegt Naesen over de zenuwachtige strijd voor de posities. "Ik ben heel goed in het vasthouden van mijn positie."

Het werd voor hem een achtste plek in zijn eerst rit in lijn in een grote ronde: lang niet slecht. "Ik ben tevreden dat ik in mijn eerste grote ronde een eerste top tien behaal. Ik hoop dat ik dat nog vaker kan doen in de drie weken die volgen."