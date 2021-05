Mooie ereplaats voor Vermeersch: "Als je sprint tegen mannen als Sagan, merk je dat die tikkeltje meer power hebben"

Wat de Belgen betreft mogen we voorlopig niet klagen in deze Giro. Gianni Vermeersch is de landgenoot die in de derde rit goed was voor een top tien. Met een mooie zesde plaats voor hem was het alweer een geslaagde dag voor Alpecin-Fenix.

"Het was mooier geweest als ik voor de overwinning had kunnen sprinten, er bleef één renner voorop. In de sprint zat ik ietsje te lang ingesloten op de rechterkant. Het was niet dat ik de sprint ging winnen. Er zat misschien nog een plaatsje of twee dichter in, maar meer niet", vertelde een eerlijke Vermeersch aan HLN. "Als je sprint tegen mannen als Sagan, dan merk je dat die dat tikkeltje meer power hebben", vervolgt Vermeersch. Hij noemde eerst ook Gaviria, maar dat hoefde helemaal niet: Vermeersch finishte net voor Gaviria. Over zijn vorm mag de West-Vlaming zeker tevreden zijn. "Er is heel hard gekoerst geweest. Ik kon al bij al de klimmen goed overleven. Dat geeft wel vertrouwen." Rit 11 is een rit waar ik van droom Als man uit het veldrijden kijkt hij nu ook al heel fel uit naar de dag met de meeste offroadkilometers. De 'Strade Bianche-etappe' moet wel iets voor hem zijn. "Rit 11 is een rit waar ik van droom."