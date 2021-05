Niets dat Sagan betreurt op tactisch gebied: "Perfecte strategie, we zijn een ploeg die altijd koerst om te winnen"

De derde etappe in de Giro stond te boek als écht een rit voor Peter Sagan. Zijn ploeg beulde dan ook de hele dag op kop van het peloton. Aan de finish was de beloning magertjes: een derde plek. Van der Hoorn bleef voorop en Cimolai ging Sagan nog vooraf in de groepssprint.

Bora-Hansgrohe werkte dus met verschillende mannetjes in de achtervolging. Wel met als gevolg dat de ploeg in de finale niet veel volk meer over had. "Ik denk dat we de perfecte strategie hadden. De ploeg heeft ook heel goed gewerkt om die strategie uit te voeren", is er niets waar Sagan spijt van heeft op tactisch gebied.

"Ik moet mijn ploegmaats weer bedanken voor hun enorme inspanningen", zette hij zijn helpers terecht in de picture. "Ze werkten zo hard om te proberen onze kans op een etappezege te grijpen. We deden het zo goed we konden, zoals we dat elke dag doen."

NIET NEERLEGGEN BIJ EREPLAATS

Het siert Bora-Hansgrohe wel dat het volle bak zijn verantwoordelijkheid nam. Wellicht niet voor het laatst in de Giro. "We zijn een ploeg die altijd koerst om te winnen, we leggen ons niet op voorhand neer bij een tweede of derde plaats."